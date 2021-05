Oatly-Aktie beendet ersten Handelstag mit deutlichen Gewinnen: Erstkurs massiv über Ausgabepreis - Unternehmenswert von rund 13 Milliarden Dollar

• Oatly feiert Milliarden-IPO• Hafermilchhersteller mit Börsendebüt an der NASDAQ• Geld soll in Expansion fließen

Die Aktie des schwedischen Hafermilchherstellers Oatly war am ersten Handelstag unter Investoren sehr begehrt: Der erste Kurs wurde an der US-Techbörse NASDAQ bei 22,12 US-Dollar festgestellt.

Damit erreichte das Unternehmen der beiden Brüder Rickard und Björn Öste aus Malmö aus dem Stand eine Bewertung von rund 13 Milliarden US-Dollar, vor rund einem Jahr wurde der Konzern noch mit rund zwei Milliarden US-Dollar bewertet.

Namhafte Oatly-Investoren

Insgesamt nahm Oatly im Rahmen des Börsengangs fast 2,12 Milliarden US-Dollar ein. 32 Millionen US-Hinterlegungsscheine (ADS) wurden von Investoren wie der US-Moderatorin Oprah Winfrey, dem Rapper Jay-Z und dem ehemaligen Starbucks-Chef Howard Schultz an die Börse gebracht, hinzu kamen 64 Millionen Papiere von Oatly selbst, die aus einer Kapitalerhöhung stammen. Der Ausgabepreis lag mit 17 US-Dollar am oberen Ende der Preisspanne von 15 bis 17 US-Dollar.

Auch nach dem Börsengang bleibt der Mehrheitsaktionär weiter Verlinvest, die Beteiligungsgesellschaft der Eigentümerfamilie des Brauereiriesen Anheuser-Busch InBev, die über ein Gemeinschaftsunternehmen mit China Resources 2016 bei Oatly eingestiegen war.

Oatly-Börsengang-Einnahmen für die Expansion

Die im Rahmen des Börsengangs eingenommenen Milliarden will das Unternehmen vorrangig in die eigene Expansion und weiteres Wachstum stecken. Das Unternehmen hatte zuletzt in diesem Zusammenhang einen umfangreichen Deal mit der US-Kaffeehauskette Starbucks verkündet. In den Filialen des Unternehmens sollen künftig Getränke und Snacks auf Basis der Oatly-Hafermilch angeboten werden.

Im vergangenen Jahr hatte Oatly noch 400 Millionen US-Dollar an Umsatz gemacht, durch die Kooperation mit Starbucks und weitere Expansion - insbesondere in China, wo der Investor China Resources Türen öffnen könnte - peilt Oatly für das aktuelle Jahr eine Umsatzverdopplung an.

Die Oatly-Aktie beschloss den ersten Handelstag an der NASDAQ 18,80 Prozent über dem Ausgabepreis bei 20,20 US-Dollar.



