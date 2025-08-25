Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusWarten auf Powell-Rede: DAX stabil -- Dow fester erwartet -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, Commerzbank, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
CTS Eventim-Aktie weiter von Bilanz belastet. Ottobock vor IPO. Air Liquide plant Übernahme von DIG Airgas. Gericht gibt VW-Tochter im Streit mit AfD-naher Stiftung recht. Südzucker korrigiert Ausblick nach unten. adidas bittet indigene Gemeinde in Mexiko um Entschuldigung. Google nennt Strom- und Wasserverbrauch pro KI-Frage.
Umfrage
Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei ihrer Geldanlage?