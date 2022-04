BP Aktie News: BP tendiert am Freitagnachmittag fester

Um 16:22 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 4,48 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,49 EUR. Mit einem Wert von 4,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 635.684 BP-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 5,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,22 EUR fiel das Papier am 21.07.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 28,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,70 GBP angegeben.

BP gewährte am 08.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 48,57 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 52,24 Milliarden USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.02.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2022-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 07.02.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,775 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com