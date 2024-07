BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei BP am Nachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 4,81 GBP nach oben.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 4,81 GBP. Bei 4,82 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,79 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 7.538.352 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 5,62 GBP markierte der Titel am 19.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 14,38 Prozent niedriger. Bei 4,41 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 8,36 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,220 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,306 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,46 GBP aus.

BP veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 38,55 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. Am 05.08.2025 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,782 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich in Rot

Freundlicher Handel: STOXX 50 am Freitagnachmittag mit Gewinnen