BP Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von BP

Die BP-Aktie gab im XETRA-Handel um 01.08.2022 12:22:00 Uhr um 0,2 Prozent auf 4,79 EUR nach. Bei 4,76 EUR markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,79 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 296.636 BP-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.06.2022 auf bis zu 5,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 10,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.08.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 42,91 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,12 GBP aus.

BP ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,13 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 49.258,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36.492,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 02.08.2022 erwartet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 31.10.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 1,26 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com