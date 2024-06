BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von BP zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 4,93 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 4,93 GBP zu. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 4,94 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,92 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 705.455 BP-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,62 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 14,11 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.01.2024 auf bis zu 4,41 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 11,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,305 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,220 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,37 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 38,55 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 46,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht. BP dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2024 0,778 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

