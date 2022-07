BP Aktie News: BP zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04.07.2022 09:22:00 Uhr 3,9 Prozent auf 4,61 EUR. Bei 4,61 EUR erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 4,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 122.214 BP-Aktien.

Am 09.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 13,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.07.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,26 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,96 GBP für die BP-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 03.05.2022. Das EPS belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,13 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 49.258,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.492,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von BP wird am 02.08.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 1,18 USD im Jahr 2022 aus.

