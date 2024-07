BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BP. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 4,87 GBP nach oben.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 4,87 GBP zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,87 GBP. Bei 4,84 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 2.655.058 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,62 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 15,51 Prozent wieder erreichen. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,41 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,220 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,306 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,45 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 USD gegenüber 0,38 USD im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 38,55 Mrd. USD, gegenüber 46,24 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,63 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BP am 30.07.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2024 0,782 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

