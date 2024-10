BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP steigt am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,9 Prozent auf 4,17 GBP.

Im London-Handel gewannen die BP-Papiere um 15:53 Uhr 1,9 Prozent. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,17 GBP aus. Bei 4,12 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.875.556 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2024 bei 3,80 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 9,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,332 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,59 GBP für die BP-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 30.07.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,08 GBP in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,32 Prozent auf 37,49 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,77 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,658 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

