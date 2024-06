BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochvormittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Im London-Handel gewannen die BP-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 09:07 Uhr sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 4,64 GBP zu. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,64 GBP zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,64 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 699.331 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,62 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 17,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,41 GBP ab. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 5,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,305 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,220 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,37 GBP.

BP gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,63 Prozent auf 38,55 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 46,24 Mrd. USD gelegen.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte BP die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,776 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

