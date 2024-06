BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagmittag stärker

So entwickelt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 4,62 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,3 Prozent auf 4,62 GBP. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,64 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,63 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 3.340.085 BP-Aktien.

Am 19.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,76 Prozent hinzugewinnen. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,41 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 4,47 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,305 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,37 GBP für die BP-Aktie.

Am 07.05.2024 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 USD gegenüber 0,38 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,63 Prozent auf 38,55 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte BP 46,24 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 05.08.2025 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,777 USD je BP-Aktie belaufen.

