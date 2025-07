BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Dienstagvormittag um Nulllinie

BP im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 3,97 GBP an der Tafel.

Die BP-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 3,97 GBP an der Tafel. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 3,98 GBP. Bei 3,96 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,96 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 465.118 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 18,55 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,326 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 4,28 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,38 Prozent zurück. Hier wurden 37,25 Mrd. GBP gegenüber 38,55 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 05.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BP rechnen Experten am 04.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,419 USD je Aktie belaufen.

