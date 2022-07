BP Aktie News: BP präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Das Papier von BP konnte um 06.07.2022 16:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 4,38 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 863.895 BP-Aktien.

Am 09.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 5,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 17,82 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,22 EUR am 21.07.2021. Mit einem Kursverlust von 36,03 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,01 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 03.05.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,13 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 49.258,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36.492,00 USD umgesetzt.

Die BP-Bilanz für Q2 2022 wird am 02.08.2022 erwartet. BP dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,18 USD je BP-Aktie belaufen.

