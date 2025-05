BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit Kurseinbußen

BP im Blick

Die Aktie von BP gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 3,51 GBP abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 3,51 GBP. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 3,51 GBP. Bei 3,55 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 5.176.870 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.05.2024 bei 5,15 GBP. 46,84 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,29 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 6,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,329 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,67 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 29.04.2025. Das EPS lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,02 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,38 Prozent zurück. Hier wurden 37,25 Mrd. GBP gegenüber 42,03 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 05.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Am 04.08.2026 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,443 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

