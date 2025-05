BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochnachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 3,51 GBP.

Um 15:53 Uhr fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 3,51 GBP ab. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,50 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,55 GBP. Bisher wurden heute 12.092.700 BP-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.05.2024 auf bis zu 5,15 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 31,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,329 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,59 GBP.

Am 29.04.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BP hat ein EPS von 0,03 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,02 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig standen 37,25 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 11,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 42,03 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BP am 05.08.2025 präsentieren. BP dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,443 USD fest.

Redaktion finanzen.net

