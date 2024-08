BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 4,36 GBP zu.

Um 15:53 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 4,36 GBP nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,37 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,30 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 14.985.955 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,62 GBP markierte der Titel am 19.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,90 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (4,26 GBP). Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 2,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,220 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,309 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,31 GBP.

Am 30.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BP 37,49 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38,77 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte BP am 29.10.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,716 USD je BP-Aktie.

