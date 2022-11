BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verliert am Montagvormittag

Die BP-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 5,64 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 5,64 EUR. Mit einem Wert von 5,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 56.864 BP-Aktien.

Am 04.11.2022 markierte das Papier bei 5,76 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 2,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,68 EUR fiel das Papier am 26.11.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 53,26 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,60 GBP je BP-Aktie aus.

Am 01.11.2022 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 55.011,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.867,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte BP am 07.02.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 1,47 USD je Aktie aus.

