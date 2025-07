BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verzeichnet am Freitagmittag kaum Ausschläge

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BP zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Im London-Handel kam die BP-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 3,79 GBP.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die BP-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 3,79 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,79 GBP an. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 3,76 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,76 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 2.973.693 BP-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,91 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Bei 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 13,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,240 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,326 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,31 GBP.

Am 29.04.2025 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 37,25 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 3,38 Prozent verringert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 05.08.2025 gerechnet. BP dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,408 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Die Expertenmeinungen zur BP-Aktie im Juni 2025

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 5 Jahren eingefahren

Aktien von Shell und BP höher: Shell dementiert mögliche Übernahme von Rivale BP