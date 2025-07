BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Kurs der BP

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 3,98 GBP.

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 3,98 GBP. Bei 3,98 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den London-Handel startete das Papier bei 3,97 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 7.485.854 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,71 GBP) erklomm das Papier am 13.02.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,29 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 17,19 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,326 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,28 GBP für die BP-Aktie.

BP gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,03 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,11 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 37,25 Mrd. GBP im Vergleich zu 38,55 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 04.08.2026 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,424 USD je BP-Aktie.

