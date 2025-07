BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Blick auf BP-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 4,04 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 4,04 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,04 GBP aus. Den London-Handel startete das Papier bei 4,02 GBP. Bisher wurden heute 657.646 BP-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,71 GBP erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 16,77 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,29 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,40 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,356 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,28 GBP an.

Am 29.04.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 37,25 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 38,55 Mrd. GBP umsetzen können.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 04.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,420 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

