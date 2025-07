BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 4,02 GBP.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 1,2 Prozent auf 4,02 GBP zu. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 4,06 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,02 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.151.618 BP-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 17,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,29 GBP am 10.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 18,12 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,356 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,28 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BP am 29.04.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,11 GBP in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,38 Prozent auf 37,25 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38,55 Mrd. GBP gelegen.

BP wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 04.08.2026 präsentieren.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,420 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

