BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von BP zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BP legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 2,0 Prozent auf 4,05 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,0 Prozent auf 4,05 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BP-Aktie bisher bei 4,05 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,02 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.035.699 BP-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 4,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,29 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 18,75 Prozent sinken.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,356 USD je BP-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 4,28 GBP.

BP ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,03 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,11 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 38,55 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 37,25 Mrd. GBP.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 04.08.2026.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,420 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

