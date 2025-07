BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochmittag im Plus

So entwickelt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 4,00 GBP zu.

Um 11:48 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 4,00 GBP nach oben. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 4,02 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 3,97 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3.439.576 BP-Aktien.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 4,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,66 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 3,29 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,78 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,326 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,28 GBP für die BP-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 29.04.2025 vor. BP hat ein EPS von 0,03 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,11 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,38 Prozent auf 37,25 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte BP 38,55 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 05.08.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 04.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BP.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,420 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

