BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Zuletzt stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 3,98 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 3,98 GBP. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 3,98 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,97 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 240.335 BP-Aktien gehandelt.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,71 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 20,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,326 USD je BP-Aktie. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 4,28 GBP.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BP am 29.04.2025 vor. BP hat ein EPS von 0,03 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,11 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,38 Prozent auf 37,25 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,55 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

BP wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 04.08.2026 dürfte BP die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,420 USD je BP-Aktie.

