BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag auf grünem Terrain

BP im Blick

Die Aktie von BP zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 4,00 GBP zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 4,00 GBP. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,02 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 3,97 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 7.652.357 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 4,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 17,93 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 17,58 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,326 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,28 GBP an.

BP veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. BP hat ein EPS von 0,03 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,11 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 38,55 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 37,25 Mrd. GBP.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 05.08.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,420 USD je BP-Aktie belaufen.

