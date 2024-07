BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag auf rotem Terrain

Kurs der BP

Die Aktie von BP gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 4,78 GBP nach.

Die BP-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 4,78 GBP abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,75 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,80 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 9.222.373 Stück.

Bei einem Wert von 5,62 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 17,71 Prozent wieder erreichen. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,41 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,306 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,220 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,45 GBP je BP-Aktie aus.

Am 07.05.2024 hat BP die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat BP 38,55 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 46,24 Mrd. USD umgesetzt worden.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 05.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,782 USD fest.

