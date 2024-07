BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagvormittag leichter

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BP. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 4,79 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 4,79 GBP. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,79 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,80 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 396.255 Stück.

Am 19.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,62 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 17,49 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,82 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,220 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,306 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,45 GBP.

Am 07.05.2024 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 38,55 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 46,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,782 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

