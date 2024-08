BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verbilligt sich am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Zuletzt ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 4,33 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 4,33 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 4,28 GBP. Mit einem Wert von 4,30 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 8.907.567 BP-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 23,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,26 GBP. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 1,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,309 USD, nach 0,220 GBP im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,31 GBP.

BP ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 GBP erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,08 GBP je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 37,49 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,77 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 3,32 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte BP die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,713 USD je BP-Aktie.

