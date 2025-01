BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag im Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BP legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 4,25 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 4,25 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,26 GBP an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,19 GBP. Bisher wurden via London 6.353.098 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,41 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,65 GBP erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 16,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,306 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,04 GBP je BP-Aktie aus.

Am 29.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,01 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit 0,22 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,35 Mrd. GBP im Vergleich zu 42,09 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,599 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

