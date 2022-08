BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit Kursplus

Um 12:22 Uhr sprang die BP-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 4,99 EUR zu. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 5,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 194.541 BP-Aktien.

Am 09.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 5,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 6,26 Prozent niedriger. Am 21.08.2021 gab der Anteilsschein bis auf 3,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 49,06 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,21 GBP aus.

Am 02.08.2022 hat BP die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,44 USD gegenüber 0,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 67.866,00 USD im Vergleich zu 37.598,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte BP am 01.11.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 31.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,36 USD fest.

Redaktion finanzen.net

