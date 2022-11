BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 5,54 EUR. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 5,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,57 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 441.912 BP-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,76 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 3,89 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 3,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 50,33 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,60 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 01.11.2022. In Sachen EPS wurden 0,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,16 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 55.011,00 USD umgesetzt, gegenüber 37.867,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2023 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,48 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com