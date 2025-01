BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BP legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 2,3 Prozent auf 4,33 GBP.

Das Papier von BP konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 2,3 Prozent auf 4,33 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,35 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,23 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 16.033.674 BP-Aktien.

Am 13.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,41 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 25,05 Prozent wieder erreichen. Bei 3,65 GBP fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 18,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,306 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,04 GBP je BP-Aktie aus.

BP veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,01 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,22 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig standen 36,35 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 42,09 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte BP am 11.02.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2024 0,599 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

