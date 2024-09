BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Vormittag ins Minus

So bewegt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 4,05 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 4,05 GBP. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,04 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,05 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 103.325 BP-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,62 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,92 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,04 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 0,21 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,220 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,310 USD. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 6,24 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte BP am 30.07.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,08 GBP in den Büchern gestanden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,49 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,77 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte BP am 29.10.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2024 0,693 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

