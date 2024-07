BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von BP. Im London-Handel kam die BP-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 4,54 GBP.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der BP-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 4,54 GBP. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 4,55 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 4,52 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,53 GBP. Zuletzt wechselten 3.365.738 BP-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2023 auf bis zu 5,62 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,41 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 2,89 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,306 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,220 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,46 GBP je BP-Aktie an.

BP ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 USD gegenüber 0,38 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38,55 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 16,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 05.08.2025 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,762 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

