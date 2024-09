BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Nachmittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BP gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 4,00 GBP.

Um 15:53 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 4,00 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,04 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,99 GBP. Zuletzt wurden via London 16.454.371 BP-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,62 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 28,83 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,96 GBP. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 1,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,310 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,24 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 30.07.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 GBP erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,08 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,32 Prozent zurück. Hier wurden 37,49 Mrd. GBP gegenüber 38,77 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Am 04.11.2025 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,690 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

