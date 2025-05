BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Montagmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BP. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 3,82 GBP.

Um 11:49 Uhr sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 3,82 GBP zu. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 3,85 GBP zu. Mit einem Wert von 3,74 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 10.557.932 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,12 GBP. Dieser Kurs wurde am 11.05.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,29 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,82 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,240 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,329 USD je BP-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,54 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 29.04.2025. Das EPS wurde mit 0,03 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,11 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 38,55 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 37,25 Mrd. GBP.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,440 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 5 Jahren verdient

Megaübernahme im Ölsektor voraus? Shell will wohl BP übernehmen

Experten sehen bei BP-Aktie Potenzial