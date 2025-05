BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 3,67 GBP.

Im London-Handel gewannen die BP-Papiere um 11:49 Uhr 3,3 Prozent. Bei 3,69 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,62 GBP. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.163.753 Stück gehandelt.

Bei 5,12 GBP markierte der Titel am 11.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BP-Aktie 10,33 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,329 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,240 GBP aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,54 GBP für die BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 37,25 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,55 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 04.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,441 USD je Aktie belaufen.

