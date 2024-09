BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP steigt am Donnerstagnachmittag

So entwickelt sich BP

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 4,00 GBP.

Das Papier von BP legte um 15:53 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 4,00 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,07 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,04 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.466.106 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,67 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 3,96 GBP. Mit einem Kursverlust von 0,98 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BP-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,310 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,19 GBP je BP-Aktie aus.

Am 30.07.2024 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,08 GBP je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig standen 37,49 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 38,77 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,689 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

