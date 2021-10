BP Aktie News: BP verlustreich

Die BP-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 4,16 EUR. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 4,16 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,19 EUR. Bisher wurden via XETRA 583.775 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,26 EUR erreichte der Titel am 11.10.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2020 Kursverluste bis auf 2,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,98 GBP. Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,611 USD je Aktie aus.

Der britische Konzern BP Plc (BP) gehört zu den weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen und ist mit Niederlassungen und Tochtergesellschaften weltweit vertreten. Das Portfolio setzt sich aus der Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen zusammen. Das Unternehmen ist in allen Bereichen des Produktionsprozesses aktiv eingebunden, von der Erschließung über die Förderung bis hin zu Raffinerie, Transport und Verkauf. Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen sowie die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten.

