BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:22 Uhr die BP-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 5,18 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 5,18 EUR. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 5,15 EUR. Bei 5,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.430 BP-Aktien.

Am 30.08.2022 markierte das Papier bei 5,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,82 Prozent hinzugewinnen. Am 26.11.2021 gab der Anteilsschein bis auf 3,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,42 GBP für die BP-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 02.08.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,14 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 67.866,00 USD im Vergleich zu 37.598,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte BP am 01.11.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von BP rechnen Experten am 31.10.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,38 USD je BP-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

