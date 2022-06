BP Aktie News: BP zieht am Dienstagnachmittag an

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 14.06.2022 16:22:00 Uhr 2,2 Prozent auf 5,09 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 5,09 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 569.517 BP-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 5,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.06.2022). Gewinne von 4,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,22 EUR. Dieser Wert wurde am 21.07.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,95 GBP angegeben.

BP veröffentlichte am 03.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 49.258,00 USD umgesetzt, gegenüber 36.492,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die BP-Bilanz für Q2 2022 wird am 02.08.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 01.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,919 USD je Aktie belaufen.

