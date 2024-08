BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 4,38 GBP.

Das Papier von BP konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 4,38 GBP. Bei 4,41 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,40 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 5.963.674 BP-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,62 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 28,50 Prozent Luft nach oben. Am 07.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,26 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 2,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,220 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,309 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,31 GBP je BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,08 GBP in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 37,49 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,77 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 3,32 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte BP am 29.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von BP.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2024 0,714 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

