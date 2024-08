BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 4,41 GBP zu.

Das Papier von BP konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,0 Prozent auf 4,41 GBP. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,41 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 4,40 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 321.425 BP-Aktien.

Am 19.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,62 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 27,37 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,26 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 3,47 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,220 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,309 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,31 GBP je BP-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 30.07.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 37,49 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 38,77 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,714 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

