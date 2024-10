BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagvormittag im Minusbereich

Kurs der BP

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 4,07 GBP.

Um 09:07 Uhr fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,07 GBP ab. Bei 4,05 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,06 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 886.538 BP-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,62 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 38,06 Prozent wieder erreichen. Am 27.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,80 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,220 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,310 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,43 GBP.

Am 30.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. BP hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,08 GBP je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37,49 Mrd. GBP – eine Minderung von 3,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,77 Mrd. GBP eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 04.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von BP.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2024 0,637 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

