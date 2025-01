BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei BP am Vormittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 4,23 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 4,23 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,26 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,25 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.176.986 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.04.2024 markierte das Papier bei 5,41 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,90 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,65 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,306 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,220 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,03 GBP je BP-Aktie aus.

Am 29.10.2024 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS lag bei 0,01 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von 0,22 GBP je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,35 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 42,09 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.02.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,589 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

