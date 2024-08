BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

BP im Fokus

Die Aktie von BP zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 4,40 GBP zu.

Um 09:06 Uhr sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 4,40 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,40 GBP. Bei 4,39 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 333.132 BP-Aktien.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 5,62 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 21,74 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2024 (4,26 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,309 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,31 GBP angegeben.

BP ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,32 Prozent auf 37,49 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,77 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von BP wird am 29.10.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von BP rechnen Experten am 04.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2024 0,714 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

