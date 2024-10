BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagmittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,4 Prozent bei 3,90 GBP.

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:49 Uhr um 4,4 Prozent auf 3,90 GBP ab. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,90 GBP ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,92 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 14.067.363 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,62 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. 44,02 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2024 auf bis zu 3,80 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,72 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,310 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,220 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,43 GBP je BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,08 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 37,49 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,77 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von BP veröffentlicht werden. BP dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2024 0,629 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

