BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag leichter

Die BP-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 5,42 EUR abwärts. Die BP-Aktie sank bis auf 5,42 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.553 BP-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 5,76 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,82 Prozent hinzugewinnen. Am 26.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 47,31 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,60 GBP für die BP-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 01.11.2022 vor. Das EPS belief sich auf 0,43 USD gegenüber 0,16 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 55.011,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 37.867,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BP am 07.02.2023 präsentieren.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,49 USD je Aktie.

