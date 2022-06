BP Aktie News: BP am Donnerstagmittag schwächer

Die BP-Aktie musste um 16.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 4,85 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 4,79 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,93 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.199.337 BP-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.06.2022 auf bis zu 5,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,98 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,22 EUR am 21.07.2021. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 50,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,95 GBP angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 03.05.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,13 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat BP 49.258,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36.492,00 USD erwirtschaftet worden.

BP wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 02.08.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 01.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,917 USD je BP-Aktie.

