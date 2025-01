BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Freitagvormittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von BP zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 4,34 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,3 Prozent auf 4,34 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,35 GBP. Bei 4,35 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 1.388.912 Aktien.

Am 13.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,41 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,65 GBP. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,220 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,306 USD aus. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 5,03 GBP.

Am 29.10.2024 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,01 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,22 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,35 Mrd. GBP im Vergleich zu 42,09 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die BP-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.02.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 10.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,579 USD fest.

